Notifiche: il rifiuto della moglie convivente a firmare obbliga l'agente notificatore a procedere ex articolo 140 cpc di Giampaolo Piagnerelli

L'ufficiale giudiziario, pertanto, deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi









Punto a favore del contribuente se la notifica effettuata presenta delle irregolarità procedurali non sanabil i. Nel caso concreto spiega la Cassazione (ordinanza n. 10805/23) la procedura era stata effettuata presso l'abitazione del destinatario della cartella ma, in sua assenza, la moglie convivente si era rifiutata di firmare l'accettazione e la seguente presa in carico del documento. In questo caso l'agente notificatore avrebbe dovuto procedere con l'affissione presso la casa comunale come è ...