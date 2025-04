NUNZIANTE MAGRONE ottiene la certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022

Lo studio legale Nunziante Magrone ha ottenuto la certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR125:2022 da Bureau Veritas Italia.

La particolarità della nostra certificazione è che si applica sia agli avvocati ed avvocate, sia allo staff, e riconosce che lo Studio mette in pratica tutte le misure più efficaci per garantire la parità di genere, e valorizzare meritocrazia e talento nel contesto lavorativo.

“Siamo da sempre molto attenti al benessere dei nostri team – dichiara l’Avv. Giuseppe Cucurachi, Socio Fondatore di Nunziante Magrone – In tale contesto, la certificazione per la Parità di Genere riconosce il nostro impegno e le misure concrete che adottiamo per garantire un ambiente lavorativo inclusivo, stimolante e basato su criteri di equità, e ciò a beneficio di tutti”.