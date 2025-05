Nuova nomina in Clifford Chance: Giuseppe Principato diventa socio in Italia

Giuseppe Principato

Lo studio legale internazionale Clifford Chance annuncia la nomina di Giuseppe Principato a socio della sede italiana, un ulteriore passo nella strategia di crescita dello Studio e di consolidamento della leadership nel settore Litigation & Dispute Resolution (L&DR), con una promozione interna dopo l’ingresso di Francesca Gesualdi.

Giuseppe Principato è entrato a far parte di Clifford Chance nel 2020, all’interno del team Regulatory Enforcement and Financial Crime. Avvocato abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori, Giuseppe ha una solida esperienza nel diritto penale sostanziale e processuale, con una specifica competenza in materia di misure di prevenzione, confische e procedimenti penali legati a reati ambientali.

Fabio Guastadisegni, Head of Litigation & Dispute Resolution per l’Italia, ha commentato: “Giuseppe ha saputo distinguersi per la straordinaria competenza tecnica, la dedizione e la capacità di comprendere a fondo le esigenze dei clienti. La sua nomina rafforza ulteriormente la nostra practice e ci permette di affrontare con ancora maggiore efficacia le sfide di un mercato sempre più complesso e sofisticato.”

“Sono onorato di questo riconoscimento e ringrazio i colleghi e i clienti per la fiducia riposta in me in questi anni,” ha dichiarato Giuseppe Principato. “Non vedo l’ora di continuare a contribuire alla crescita dello Studio e ad affrontare insieme le nuove sfide professionali nel contesto L&DR.”

Paolo Sersale, Managing Partner di Clifford Chance Italia ha aggiunto: “La promozione di Giuseppe valorizza il suo eccellente profilo professionale e rafforza la presenza di Clifford Chance in un’area strategica.”

Clifford Chance è presente in Italia con 19 partner per un totale di 114 professionisti.