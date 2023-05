Nuove nomine in Pavia e Ansaldo: Mariangela Papadia, Mario Nunziata e Teodoro Malquori promossi a Counsel

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo annuncia la promozione a Counsel dei Senior Associate Mariangela Papadia, Mario Nunziata e Teodoro Malquori.

L'Avvocato Mariangela Papadia, che è attiva nei Dipartimenti Contenzioso e Arbitrati e Compliance dello Studio, si occupa principalmente di contenzioso bancario, commerciale e fallimentare nonché di controversie follow-on.

Presta inoltre assistenza legale in materia di protezione dei dati personali e information technology a primarie aziende italiane e internazionali.

Il Dottor Mario Nunziata svolge la sua attività nel Dipartimento Tax, assistendo primaria clientela multinazionale sia con riguardo a tematiche fiscali domestiche che internazionali.

Offre prevalentemente consulenza in materia di imposte dirette ed indirette, fiscalità internazionale e comunitaria, transfer pricing, operazioni straordinarie ed attività pre-contenziosa.

Fornisce, inoltre, consulenza in tema di pianificazione fiscale dei patrimoni, dei trust e dei passaggi generazionali.

Il Dottor Teodoro Malquori, sempre del Dipartimento Tax, assiste clienti nazionali ed internazionali per quel che concerne la materia fiscale, con particolare riferimento a imposte dirette e indirette, transfer pricing, attività pre-contenziosa, due diligence fiscale e finanziaria in occasione di operazioni straordinarie e valutazione d'impresa. Ha inoltre maturato esperienza nella strutturazione fiscale delle operazioni e dei relativi finanziamenti, oltre che nella revisione in ottica fiscale dei contratti di acquisizione.

Con queste nomine, Pavia e Ansaldo porta a 15 il numero dei Counsel, proseguendo il percorso di valorizzazione dei propri talenti e consolidando il proprio posizionamento come Studio con una forte vocazione multidisciplinare, con l'obiettivo di continuare a crescere in settori di elevato spessore strategico e altamente specializzati.