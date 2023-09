Nuovi ingressi in CBA dei partner Francesco Piron e Francesco Rizzo

Lo Studio Legale e Tributario CBA annuncia l'ingresso dell'avv. Francesco Piron, in qualità di partner, e del suo team, e dell'avv. Francesco Rizzo, anch'egli in qualità di partner. Francesco Piron entra in CBA per rafforzare e contribuire allo sviluppo e alla crescita dello studio nel settore regolamentare dell'Energy e delle Utilities









Lo Studio Legale e Tributario CBA annuncia l'ingresso dell'avv. Francesco Piron, in qualità di partner, e del suo team, e dell'avv. Francesco Rizzo, anch'egli in qualità di partner.



Francesco Piron entra in CBA per rafforzare e contribuire allo sviluppo e alla crescita dello studio nel settore regolamentare dell'Energy e delle Utilities.

L'avv. Piron vanta una lunga carriera nell'ambito dell'Energy, con precedenti esperienze in ARERA (Direzione Legislativo e Legale) e in prestigiosi studi legali nazionali e internazionali fra cui, da ultimo, in veste di partner dello studio legale Watson Farley & Williams presso il Dipartimento Pubblic Law, Regulatory & Competition group. Ha una formazione internazionale ed è autore di numerose pubblicazioni (tra cui due monografie) nel settore specifico, collabora stabilmente dal 2006 con la rivista Quotidiano Energia (curando personalmente la rubrica "Normativa di settore – Approfondimenti giuridici"), ed è stato docente incaricato in materia di energia della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri) nonché docente a contratto presso il CEIS dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata Master.

Francesco Piron da diversi anni è incluso tra i "Leading Individual" di Legal 500 EMEA per il settore energia.

Insieme all'Avv. Piron fanno il loro ingresso in CBA anche l'avvocato Tiziana Sogari (Of Counsel), l'avvocato Paolo Biasin (Associate) e il Dott. Vittorio Lago (Trainee), già componenti del suo team.

Il nuovo team, integrando il gruppo di Energia, Infrastrutture e Project Finance dello studio, lavorerà presso le sedi di Milano e di Padova di CBA , e apporterà la propria expertise in ambito regolamentare, antitrust e di contenzioso riguardante le Autorità indipendenti (ARERA, AGCM, AGCOM e ART) in particolare nei settori dell'energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, efficienza energetica, idrico e rifiuti.

Francesco Rizzo entra in qualità di partner in CBA e sarà basato a Roma, integrando le sue expertise anche con i colleghi negli altri uffici in Italia e all'estero dello Studio. L'avv. Rizzo vanta una vasta e pluriennale esperienza nell'assistenza fornita a clienti in materia di Corporate M&A, Private Equity e Venture Capital, Corporate Governance, Restructuring&Insolvency.

Francesco Rizzo unisce alle competenze nell'ambito transactional anche una notevole expertise come litigator.

Ha svolto la professione di avvocato in primari studi legali italiani e internazionali ma ha anche ricoperto ruoli prestigiosi presso le istituzioni quali quello di Consigliere giuridico del Sottosegretario di Stato presso il Ministero della Giustizia (XVII Legislatura), Consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (XVIII Legislatura), Consulente giuridico della XIII Commissione permanente, Territorio, ambiente, beni ambientali presso il Senato della Repubblica Italiana (XVII Legislatura), Commissario Liquidatore su designazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa di imprese cooperative.

Nello svolgimento della propria attività professionale ha gestito rilevanti operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale nel contesto degli strumenti para-concorsuali previsti dalla legge fallimentare, in particolar modo nelle procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione del debito.

È Consigliere di Amministrazione e Sindaco di società per azioni. È autore di numerose pubblicazioni e articoli in tema di diritto societario e di diritto della crisi d'impresa per prestigiosi editori, fra i quali Wolters Kluwer, Giappichelli e IPSOA.

"Con l'ingresso di Francesco Piron – commenta Angelo Bonissoni, socio fondatore dello studio – che rappresenta, insieme al suo team, un punto di riferimento nel settore – vogliamo continuare la nostra crescita nel settore assistendo clienti nazionali e internazionali nell'area Regolamentare dell'Energy e delle Utilities in generale. Sono molto felice di vedere rafforzata anche la nostra presenza a Roma con Francesco Rizzo, professionista di esperienza e di grande valore. Francesco Rizzo è infatti apprezzato e cercato non solo dai clienti ma anche dalle Istituzioni per la sua competenza e autorevolezza negli ambiti giuridici nei quali si è specializzato."

Francesco Rizzo ha dichiarato: "Sono entusiasta di entrare a far parte di CBA, una realtà che ha radici solide e una storia professionale di quasi 40 anni che continua a investire e a crescere in tutte le sue sedi, Roma compresa, credendo nella forza e nella presenza sui territori per essere prossimi alle imprese, alle istituzioni e agli stakeholder".

"Torno in CBA, dove sono già stato partner dal 2009 al 2012 - aggiunge Francesco Piron – conoscendo e comprendendo il valore e l'autorevolezza professionale dello Studio e ciò che rappresenta nel mercato italiano e internazionale. Sono molto felice di poter collaborare con colleghi che si impegnano nella ricerca costante di soluzioni ad hoc per i clienti e sono certo che potremo lavorare egregiamente insieme, portando, ognuno, uno specifico contributo di esperienze con un effetto moltiplicatore per tutti."