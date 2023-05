Nuovo appuntamento Webinar: giustizia Riparativa e di Comunità









Avrà luogo il prossimo 29 maggio dalle 14,00 alle 16,00 il webinar dal titolo

" LA GIUSTIZIA RIPARATIVA ", organizzato da A.N. F. Roma.

L'evento, libero e gratuito, avrà luogo sulla piattaforma ZOOM

Durante il webinar si affronterà il tema della Giustizia Riparativa e di Comunità, con particolare riferimento all'impatto della Riforma sui Tribunali e i protocolli presso il Tribunale di Roma. Si discuterà quindi delle interazioni tra Giustizia Riparativa e processo penale per concludere con la Giustizia Riparativa della Riforma Cartabia.

Si farà un focus sul contenuto e sulla complementarità con la giustizia tradizionale.



Per partecipare al webinar è necessario iscriversi compilando il form di registrazione



Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell'iscrizione. L'evento è stato accreditato per 2 crediti ordinari.



Media Partner Il Sole 24 ORE



