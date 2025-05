All’avvocato anche gli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento e con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza necessità di costituzione in mora o di specificazioni in ordine alla natura e alla misura degli stessi. Lo ha chiarito la sezione lavoro della Cassazione con l’ordinanza n. 12088/2025 dando ragione a un avvocato e cassando la sentenza d’appello.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’appello di Napoli, pronunciandosi in sede di rinvio, in...