Nuovo bando Cassa forense: 1,5 milioni a sostegno della genitorialità

Il periodo considerato per nascite, adozioni e affiamenti va dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2022. Il contributo di mille euro è per gli iscritti in regola con reddito netto professionale sotto i 50 mila euro. Domande entro il 31 ottobre 2023

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Sostegno alla genitorialità. In arrivo un milione e mezzo di euro da Cassa Forense per gli iscritti con figli nati, adottati o affidati nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2022.

Il bando, approvato dal CDA di Cassa nella seduta del 22 giugno, prevede l'erogazione di un contributo di mille euro per ciascun figlio per i genitori che rispettino determinati requisiti: oltre a quello temporale della nascita/adozione/affidamento nel 2022, per figli per i quali non sia stato già percepito il contributo tramite il medesimo bando indetto negli anni precedenti; anche l'essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa e l'aver dichiarato o comunque prodotto un reddito netto professionale inferiore ai 50 mila euro.

Termine di scadenza per la presentazione della domanda alle ore 24.00 del 31 ottobre 2023, come al solito esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito www.cassaforense.it. Molto importante la documentazione da allegare alla domanda, da un lato la certificazione o autocertificazione della nascita/adozione/affidamento del figlio; dall'altro l'attestazione ISEE che sia in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Fino all'esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, i contributi saranno poi erogati da Cassa seguendo una graduatoria che privilegia coloro che non abbiano percepito l'indennità di maternità, quindi i genitori di gemelli o i genitori adottivi/affidatari di più figli pur se abbiano percepito l'indennità; infine tutti gli altri genitori. La graduatoria sarà poi pubblicata, senza indicazione del nominativo, ma con un codice meccanografico/numero di protocollo della domanda e con l'indicazione del valore ISEE utilizzato.