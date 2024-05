Nuovo ingresso nella partnership di Eversheds Sutherland: cresce il Banking & Finance con il nuovo partner Pasquale Bifulco

Pasquale Bifulco

Eversheds Sutherland rafforza la practice di Banking & Finance con l’ingresso dell’avvocato Pasquale Bifulco in qualità di partner, unitamente al suo team. All’interno di tale practice, l’avvocato Bifulco assumerà la responsabilità per le operazioni di acquisition/leveraged finance e corporate lending.

Pasquale Bifulco ha sviluppato una consolidata esperienza ventennale nel settore del Banking & Finance in primari studi legali internazionali. Ha assistito istituzioni finanziarie, società, fondi di private equity e private debt, con riferimento a complesse operazioni di finanziamento incluse operazioni di leveraged & acquisition finance, unitranche financing, syndicated financing, ESG & sustainability loans come anche finanziamenti concessi nell’ambito di ristrutturazioni e special situations.

«Siamo particolarmente soddisfatti per l’ingresso di Pasquale – commenta Umberto Mauro, Head del dipartimento Banking and Finance di Eversheds Sutherland – un professionista di grande competenza ed esperienza che contribuirà a completare la nostra offerta, anche a livello internazionale, nell’ area del diritto bancario e finanziario. Questo nuovo ingresso si inserisce nel percorso di continua e progressiva crescita del nostro studio anche attraverso una mirata politica di lateral hiring in settori chiave per il mercato. L’inserimento di Pasquale risulterà complementare ad aree strategiche dello studio quale il private equity/m&a, sia a livello domestico che internazionale».

«Sono molto lieto di entrare a far parte della squadra di Eversheds Sutherland – dichiara Pasquale Bifulco – metterò le competenze e le esperienze maturate in questi anni al servizio dello studio per poter seguire complesse e strategiche operazioni sui mercati internazionali e nazionale, rafforzando ancor di più il presidio dello studio nel settore del Banking & Finance».

Con l’arrivo di Pasquale Bifulco, Eversheds Sutherland in Italia può contare su 26 soci e 90 professionisti operativi tra gli uffici di Milano e Roma.