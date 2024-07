Obiettivo delle sentenze è equiparare le ammende per esoneri ingiustificati

La Corte costituzionale ( sentenza n. 128 del 2024 ) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del Dlgs 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.