Oliverio&Partners con AXIO Corporation nell’acquisizione in Francia di una Pipeline da 522 MW

Lo Studio Oliverio&Partners ha assistito un club deal di investitori asiatici, provenienti da Singapore e India, denominato Axio Corporation, nell’acquisizione di una Pipeline di Progetti Agrivoltaici dalla potenza complessiva di 522 Mw, nel Sud della Francia, attualmente in advanced stage e pronti per il raggiungimento dell’RTB Status. L’investimento appena concluso, dichiara l’Avv. Vincenzo Oliverio - Head of M&A e Capital Markets dello Studio - rappresenta l’ennesima conferma dell’interesse degli...

