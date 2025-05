Olivieri 1882 entra a far parte del Gruppo Bauli con l’assistenza di Andersen

Nicole Frigo, Alberto Trainotti

Andersen ha supportato la famiglia Olivieri nella cessione della maggioranza della partecipazione della storica pasticceria artigianale Olivieri 1882 a Bauli SpA. Questa operazione rappresenta un passo significativo per Olivieri 1882, che potrà crescere ulteriormente in termini di volumi e mercati grazie al supporto del nuovo socio leader di mercato.

Gli avvocati, dottori commercialisti e advisor finanziari di Andersen hanno assistito in tutte le fasi del deal la famiglia Olivieri e la quinta generazione che guida il marchio, Andrea e Nicola Olivieri.

La partner Nicole Frigo ha coordinato le attività legali con l’obiettivo di rafforzare la posizione del cliente: dalla due diligence legale, per una visione chiara e trasparente dell’azienda, alla redazione e negoziazione di tutto il set contrattuale della cessione, al fine di proteggere il valore del deal e ridurre i rischi di contenzioso; nonché i contratti di amministrazione di due dei tre soci di minoranza, Andrea e Nicola Olivieri, i quali continueranno ad avere una posizione di rilievo nel management della società, conservando il ruolo, rispettivamente di Chief Commercial Officer e di CEO di Olivieri 1882.

In ambito tax, il partner Alberto Trainotti ha predisposto anche gli aspetti fiscali, in particolare la tax due diligence e la negoziazione delle clausole fiscali dei contratti.

Sempre Alberto Trainotti – in condivisione con Romano Olivieri della società di consulenza Loprin-Market Plans – ha seguito il processo one to one con Bauli, dalla definizione degli economics dell’operazione fino agli accordi ancillari, garantendo una valorizzazione significativa della quota ceduta.

Tra gli altri, hanno contribuito alle diverse attività i seguenti professionisti Andersen: Marilena Di Bella, Saverio Fabbiano, Emanuele Sacchetto e Irene Munaretto.

L’accordo con Bauli SpA permetterà a Olivieri 1882 di crescere ulteriormente, beneficiando delle risorse e dell’esperienza del nuovo socio, leader di mercato, che metterà a disposizione mezzi finanziari e non solo per espandere la produzione e raggiungere ulteriori mercati.

“L’operazione che ha portato alla cessione della maggioranza di Olivieri 1882 a Bauli è il concreto esempio di come un’assistenza legale solida e strategica possa fare la differenza in un passaggio imprenditoriale cruciale come questo – dichiara Nicole Frigo –. I nostri legali hanno lavorato a stretto contatto con la famiglia Olivieri per garantire la giusta valorizzazione del patrimonio aziendale”.

Olivieri 1882, da 140 anni, è sinonimo di eccellenza nella produzione di panettone, pandoro e colomba artigianale. Premiati da Gambero Rosso e citati dalle più importanti testate internazionali, tra cui il New York Times che ha elogiato e premiato il Panettone Classico come il migliore panettone tradizionale.

“Desideriamo offrire al nostro prodotto – afferma Nicola Olivieri, CEO e Head Baker dell’azienda di famiglia, selezionato da Fortune Italia tra gli imprenditori 40 Under 40 della Food Industry 2024 – l’opportunità di affermarsi ancora di più, nonostante i nostri panettoni vengano spediti già in 76 Paesi del mondo. Nuova forza, nuovi mercati, senza tradire la tradizione delle materie prime e del metodo artigianale”.