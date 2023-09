Oltre la tutela penale c'è di più. Risvolti civilistici della compliance 231 di Vincenzo Candido Renna, Pierandrea Fulgenzi*

Una recente Ordinanza del Tribunale di Lecce , trattando una questione afferente un'asserita discriminazione di genere, collegata all'orientamento omosessuale di un aspirante candidato all'assunzione all'interno di un'Azienda, che sosteneva essere stato escluso per la suddetta circostanza, offre in modo particolarmente qualificato uno spunto di riflessione sulla importanza dell'adozione del Codice Etico e del Modello Organizzativo (MOG) ex D.Lgs. 231.



Il Codice Etico e il MOG hanno consentito, ad...