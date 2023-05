Omessa informazione al paziente, va provato il nesso di causalità con il danno di Rosa Sciatta

Necessario un giudizio controfattuale, che accerti, con valutazione di probabilità logica, quali scelte avrebbe compiuto la persona in cura se avesse avuto a disposizione tutte le informazioni relative all’intervento chirurgico









La struttura sanitaria non può essere ritenuta responsabile dei danni al paziente solo per non averlo informato dell’esistenza di una tecnica terapeutica innovativa e alternativa all’intervento chirurgico eseguito con tecnica obsoleta, correttamente eseguito, ma produttivo di complicanze gravi e permanenti sul paziente. È invece necessario che il giudice di merito accerti il nesso causale tra l’omessa informazione e il danno con un giudizio controfattuale, ossia accertando, con giudizio di probabilità...