Onere d’istanza per il danneggiato nella liquidazione del danno non patrimoniale con il criterio tabellare

Danno alla persona - Danno non patrimoniale - Risarcimento - Liquidazione - Criteri - Regole vigenti al momento della liquidazione - Tabelle - Onere della richiesta

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante l’applicazione del criterio tabellare, il danneggiato ha l’onere di chiedere che la liquidazione avvenga in base alle tabelle, ma non anche quello di produrle in giudizio, in quanto esse, pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione...