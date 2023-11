Online dal 14 dicembre la banca dati di merito di Valentina Maglione

Sarà online da giovedì 14 dicembre la banca dati delle sentenze civili di merito, realizzata dal ministero della Giustizia. Nella banca dati saranno consultabili – in modo libero e gratuito – tutti i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze) di tribunali e corti d’appello, pubblicati dal 1° gennaio 2016 a oggi, in versione pseudonimizzata. Si tratta di un progetto previsto e finanziato nell’ambito del Pnrr, che aveva fissato a fine anno la scadenza per l’avvio della banca dati.

