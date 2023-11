Ontier con Pierluigi De Palma: leadership nella industry della musica e della proprietà intellettuale

Pierluigi De Palma, Allegra Bonomo, Luca Pardo, Mario Barbera









Ontier annuncia l’ingresso di Pierluigi De Palma, of Counsel nel Dipartimento di Proprietà Intellettuale, Entertainment ed Innovation Technology. Con Pierluigi entrano nella famiglia di Ontier anche gli avvocati Allegra Bonomo, in qualità di Partner, e Mario Barbera, in qualità di Associate.



Pierluigi De Palma è fra i maggiori esperti, in Italia, di diritto della proprietà intellettuale nel settore dell’entertainment (musica, cinema, televisione, format radiotelevisivi, fotografia, arti figurative, teatro).



Ha una tale conoscenza della music industry che grandi artisti – a livello nazionale ed internazionale – e le più importanti società del settore si avvalgono della sua assistenza.



La sinergia nel settore con Ontier ne fa uno studio di assoluto riferimento.

“Ontier è giustamente considerato tra i più innovativi studi legali in Europa. Per questo, vogliamo costruire un team che non solo sia in grado di essere leader in Italia ed all’estero nei servizi legali dedicati alla music industry ed all’entertainment in genere ma che sia anche capace di assistere i nostri clienti attuali e futuri di fronte alle sfide ed alle opportunità offerte dalla continua evoluzione tecnologica applicata all’industria culturale”, afferma Pierluigi De Palma.



Secondo Luca Pardo, socio fondatore di Ontier Italia e Europe Regional Managing Partner dello Studio, “si avvera il sogno di costituire un centro di eccellenza e di riferimento, con professionisti che conoscono perfettamente il diritto ed anche le dinamiche del mercato della musica, dell’arte, della produzione televisiva, del management artistico, settori con sempre crescenti necessità di competenze trasversali e fortemente interessati all’innovazione tecnologica. Benvenuti Pierluigi, Allegra e Mario!”.