Operazione straordinaria di quotazione Ferrari Group

Marco Pistis, Cristiano Lenti, Enrico Autero

IPG, con il Managing Partner Marco Pistis, il Senior Partner Cristiano Lenti e il Senior Associate Enrico Autero hanno assistito Ferrari Group, con sede a Londra, nella quotazione presso Euronext Amsterdam.

Fondata nel 1959 ad Alessandria con il primo ufficio di broker doganale e spedizioniere, Ferrari Group si è evoluta in uno straordinario network globale con attività in tutto il mondo; fornisce in tutto il mondo soluzioni one-stop dedicate a gioielleria e beni di lusso con spedizioni, logistica integrata e servizi ad alto valore aggiunto. I clienti includono marchi globali del settore luxury, produttori e distributori di gioielli e orologi di alta gamma, società operanti nel settore dei diamanti e altre pietre preziose, nonché consumatori finali.

Ferrari Group si è avvalsa, oltre che dell’assistenza di IPG, della consulenza di Loyens & Loeff con il Partner Menno Baks e la Associate Angélica Retsjkina per gli aspetti regolatori e di diritto olandese, di Macfarlanes con il Partner Richard Burrows e la Associate Sanjana Singh per il diritto inglese, di Cravath, Swaine & Moore con il Partner Philip Boeckman, con il Counsel Roberto Bruno e l’Associate Francesca Sebastiani per le tematiche di diritto statunitense e di Lanter con il Partner Stefano Caldoro per gli aspetti di diritto elvetico. Joint Global Coordinators dell’operazione sono stati Goldman Sachs e Jefferies assieme ad ABN AMRO Bank quali Joint Bookrunners. Le banche sono state assistite da Linklaters.