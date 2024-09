Operazioni di cartolarizzazione: liceità sì, liceità no

L'ANALISI DELLA DECISIONE

1. Il fatto

1. Con la recentissima ordinanza del 22 febbraio 2024 il Tribunale di Milano chiarisce come "in tema di cessione del credito, il contratto di servicing inter partes, che prevede la sub delega di determinate operazioni allo special servicer, è conforme alla normativa di riferimento e alle indicazioni della Banca d'Italia, se prevede un dovere di vigilanza e controllo del master servicer sull'operato dello special servicer.

Dunque, la procura speciale conferita al master servicer è valida, in quanto...