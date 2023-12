Orrick nel covered bond da 250 milioni di Euro di Sparkasse

Annalisa Litta, Roberto Trionte

Orrick ha assistito Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. nell’emissione di un European Covered Bond (Premium) realizzata a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa europea e nazionale in materia di obbligazioni bancarie garantite.



L’emissione, per un ammontare di 250 milioni di Euro con scadenza 4 anni e a tasso fisso, è stata effettuata a valere sul programma di covered bond da 3 miliardi di Euro di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. garantito da SPK OBG S.r.l. I covered bonds hanno ottenuto il rating di Fitch e sono stati ammessi a negoziazione sul mercato professionale “Euronext Access Milan” gestito da Borsa Italiana. L’emissione delle obbligazioni bancarie è stata realizzata a seguito dell’aggiornamento del programma ai fini dell’adeguamento alla nuova normativa in materia di emissione di obbligazioni bancarie garantite.



In occasione dell’aggiornamento, è stato anche previsto l’ingresso di Banca di Cividale S.p.A. nel programma come nuovo cedente.



Nell’ambito del programma, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha agito nel ruolo di Arranger e Dealer.



Il team Orrick che ha assistito Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. nell’operazione è stato guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, ed era composto dal senior associate Roberto Trionte, dall’associate Luca Ferrara e dai junior associate Davide Di Falco e Andrea Di Paola, oltre che, per i profili fiscali, dall’of counsel Giovanni Leoni e dal managing associate Camillo Melotti Caccia.