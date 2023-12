Orrick con CVA per il primo Private Placement ai sensi del Programma di emissioni Shelf

Alessandro Accrocca, Minnetti Edoardo

Orrick ha assistito la Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. (“CVA”) nella sottoscrizione di un accordo con PGIM, Inc. per un Private Shelf Agreement di 200 milioni di US$ destinato a sostenere i piani di crescita del Gruppo e nell’emissione di un iniziale prestito obbligazionario di EUR 30 milioni, interamente sottoscritto da PGIM, Inc. (le “Obbligazioni”).

Le Obbligazioni emesse sono senior unsecured, hanno una scadenza pari a 15 anni (dicembre 2038) e sono state collocate presso fondi gestiti da Pricoa Private Capital, divisione di private capital di PGIM, Inc., investment manager globale parte di Prudential Financial, Inc. Le Obbligazioni, che sono governate da legge inglese, sono rimborsabili alla data di scadenza, salvo ipotesi di rimborso anticipato come previste nel regolamento delle Obbligazioni e pagano una cedola semestrale a tasso fisso.

Le Obbligazioni sono state ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato Euronext di Dublino.

Orrick ha fornito assistenza a CVA con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, coadiuvati dall'associate Edoardo Minnetti e dalla junior associate Noemi Biagini. Per gli aspetti di diritto inglese ha prestato assistenza la partner Madeleine Horrocks. Gli aspetti di diritto statunitense invece sono stati curati dalla partner Sushila Nayak.

Mediobanca ha agito in qualità di Sole Arranger delle Obbligazioni. Lo studio legale Akin Gump Strauss Hauer & Feld ha assistito PGIM, Inc.