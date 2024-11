Orrick e Deloitte Legal nell’acquisizione di Strutture s.r.l. da parte di TESYA

Guido Testa, Paolo Terrile

TESYA ha annunciato l’acquisizione della società Strutture S.r.l., attraverso la sua divisione di Rental Service. Con sede in provincia di Alessandria, Strutture è un’azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di costruzioni modulari con oltre 30 anni di storia, che ha sviluppato un know-how distintivo nella fornitura di moduli prefabbricati per numerose applicazioni.

TESYA è un Gruppo internazionale, composto da 25 società con forte radicamento locale dislocate in 15 Paesi, leader nella fornitura di servizi sofisticati e soluzioni integrate B2B altamente personalizzate per le costruzioni, la gestione di cantieri, magazzini e logistica, organizzazione di grandi eventi, generazione di potenza elettrica e meccanica, e per la transizione energetica.

Orrick ha assistito il gruppo TESYA i profili legali dell’acquisizione, con un team composto da Guido Testa ed Emanuela Longo, coadiuvati da Roberta Dimaggio. Il Dott. Giuseppe Buzzi dello studio Camozzi - Buffa - Pellati - Calvi - Buzzi di Vercelli ha assistito il gruppo per gli aspetti fiscali e contabili.

Deloitte Legal ha assistito i venditori con un team composto da Paolo Terrile e Luca Rapetti Castiglione, coadiuvati da Elena Voussolinos e Matteo Benzoni.

Equita Mid Cap Advisory ha agito in qualità di M&A Advisor per i venditori, con un team composto da Massimo Banfi e Pietro Camasta.