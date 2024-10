Orrick e LA&P per il round di Foreverland

Alessandro Vittoria, Fabio Azzolina

Orrick ha assistito Grey Silo Ventures, corporate VC del gruppo industriale italiano Cereal Docks attivo nella prima trasformazione agro-alimentare, e altri investitori nel round seed da 3,4 milioni di euro di Foreverland Food, startup che ha creato e brevettato l’innovativa alternativa al cioccolato a base di carruba, assistita da LA&P – Law firm.

L’investimento permetterà all’azienda di entrare nella sua prossima fase di crescita supportando l’espansione europea, lo sviluppo di nuovi prodotti, la realizzazione del primo impianto produttivo in Puglia, a Putignano, operativo da gennaio, e la commercializzazione del suo ingrediente innovativo, Choruba. Inoltre, Foreverland continuerà a investire in ricerca e sviluppo per innovare e guidare il settore alimentare, con prodotti a prova di futuro all’insegna della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Al round di investimento hanno partecipato anche Eatable Adventures, Kost Capital, CDP Venture, Exor Ventures, 2100 ventures, Ulixes Capital Partners, Newland Syndicate e Moonstone.

Il team di LA&P – Law firm che ha assistito la società era composto dal co-founding Partner Fabio Azzolina e dal Dott. Marcello Santoboni della divisione “StartUp Legal”.

Il team Orrick che ha assistito i lead investor era composto dal partner Alessandro Vittoria, dall’associate Elena Cozzupoli e dalla Dott.ssa Eugenia Arrigoni, del dipartimento Technology Companies Group guidato dal partner Attilio Mazzilli.