Orrick per gli acquirenti di Caseificio Rosso S.r.l.

Orrick ha assistito un gruppo di investitori composto dal Dott. Alessandro Boggio Merlo, CEO di Litheman Group, da Compagnie De L’Ours e da Aglietti 1910 S.r.l. nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Caseificio Rosso S.r.l., società di eccellenza del settore caseario biellese.

In ottica di continuità, i rappresentanti della famiglia fondatrice del caseificio, Enrico Rosso e Riccardo Rosso, continueranno ad operare in azienda, sia in qualità di soci sia come membri del C.d.A.

L’investimento punta a far crescere ulteriormente l’attività, supportandone lo sviluppo a partire dal rafforzamento dell’assetto organizzativo e finanziario, con un approccio manageriale.

Il team Orrick che ha assistito gli acquirenti era composto dal partner Guido Testa, dalla special counsel Emanuela Longo e dalla managing associate Roberta Dimaggio.