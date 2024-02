Orrick per il pool di banche nel finanziamento da 85 milioni a GVM con garanzia SACE Mandated Lead Arranger, e SACE Agent, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, Deutsche Bank e BCC Banca Iccrea in qualità di Mandated Lead Arrangers, insieme con BCC Ravennate Forlivese e Imolese ed Emil Banca, in relazione al finanziamento in due tranches per un totale di 85 milioni di Euro messo a disposizione del Gruppo Villa Maria Spa, holding di uno dei primari gruppi italiani del settore sanitario