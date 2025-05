Orrick con Neva SGR nell’investimento in Phosphorus Cybersecurity

Carlo Trucco

Neva Sgr, società di Venture Capital del Gruppo Intesa Sanpaolo controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha finalizzato tramite i propri Fondo Neva II e Fondo Neva II Italia un investimento in Phosphorus Cybersecurity Inc, società statunitense leader nella sicurezza e nella gestione dei dispositivi per l’Extended Internet of Things (xIoT), l’estensione dell’Internet delle Cose, la rete di dispositivi, apparecchiature e macchinari connessi che scambiano dati tra loro e con altri sistemi.

Grazie all’investimento di Neva Sgr, Phosphorus Cybersecurity si avvia ad accelerare la crescita e il miglioramento dell’automazione intelligente nella sicurezza dell’xIoT e a estendere la propria area di attività in Italia, grazie alla rete di relazioni del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Orrick ha assistito Neva SGR, che ha agito con il team legale della funzione Legal Affairs - Group General Counsel di Intesa Sanpaolo composto da Massimiliano Canelli (Head of Equity Investments) e Mariachiara Farina (Senior Lawyer at Equity Investments), con il partner Carlo Trucco del Technology Companies Group italiano, e Jason Wu, della sede di Londra.