Orsola Torrani rafforza l’amministrativo di LCA

Orsola Torrani

LCA Studio Legale è lieto di annunciare l’ingresso nello studio di Orsola Torrani in qualità di partner del dipartimento Amministrativo, a partire da aprile 2024. L’avv. Torrani svolge la propria attività nei settori del diritto urbanistico e immobiliare, dell’energia e dell’ambiente, prestando assistenza giudiziale e stragiudiziale.

Il suo ingresso rappresenta un nuovo potenziamento e rafforzamento di un dipartimento relativamente giovane dello studio – ma già consolidato e in forte crescita, in un settore cruciale dell’economia – portando un grandissimo contributo per la lunga esperienza e l’elevata competenza in questi settori.

Orsola Torrani vanta una consolidata esperienza di oltre venti anni con particolare riferimento ai settori dell’urbanistica, edilizia, real estate ed energia, assistendo primari operatori energetici e immobiliari.

Nel settore immobiliare e di governo del territorio ha seguito alcune tra le più importanti operazioni di sviluppo immobiliare del Nord Italia, ha portato a compimento numerosi piani attuativi e strumenti di programmazione negoziata (PII, Accordi di Programma, Piani d’Area, ecc.) definendo con le pubbliche amministrazioni i relativi atti di convenzionamento. Da tempo è impegnata a fornire la propria consulenza in operazioni di sviluppo e trasformazione, curandone tutte le fasi, dall’ideazione del progetto, fino alla realizzazione dell’intervento. Assiste in modo continuativo società di cartolarizzazione per la valorizzazione di immobili sottostanti a crediti deteriorati.

Nel settore energetico si occupa dello sviluppo di progetti energetici e presta la propria assistenza nelle procedure di autorizzazione e gestione di nuovi impianti e/o potenziamento di quelli esistenti, curando ogni aspetto del procedimento amministrativo.

È particolarmente esperta nell’impugnazione dei provvedimenti emanati dall’Autorità di regolazione, anche di natura tariffaria, avanti al Giudice Amministrativo e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

È stata selezionata come esperta dall’ARERA per l’Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento, istituito presso la medesima autorità.