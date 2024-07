Osborne Clarke con Allx Ltd per l’autorizzazione ad operare in Italia

Nunzia Melaccio e Luca Paesetti

Osborne Clarke ha assistito Allx Ltd, società di investimento di diritto inglese, nell’ottenimento dell’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento in Italia come impresa di paese terzo.

Tale autorizzazione consente a Allx Ltd di operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi nei confronti di clienti professionali di diritto e controparti qualificate.

Allx Ltd è stata assistita da un team composto dal partner Nunzia Melaccio e dall’associate Luca Paesetti.