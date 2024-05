Osborne Clarke con Autotorino S.p.A. nell’acquisizione della sede di Mercedes-Benz a Varsavia

Tomasz Olkiewicz, Angelo Molinaro, Francesca Velaj, Matteo Tracanella

Autotorino S.p.A., top dealer automotive presente in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lazio, ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario di Mercedes-Benz Warszawa sp. z o.o., società del gruppo Mercedes-Benz di diritto polacco con sede a Varsavia che gestisce un punto vendita Mercedes-Benz nella capitale polacca.

Come previsto dalla normativa vigente, il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato alla valutazione dell’autorità Antitrust polacca. In caso di esito positivo, l’operazione sarà perfezionata nel corso della seconda metà del 2024.

Osborne Clarke ha assistito Autotorino S.p.A. con un team multidisciplinare e internazionale guidato dal partner Riccardo Roversi. Il team italiano ha agito con l’associate Alberto Passera, il junior associate Matteo Tracanella e la trainee Gaia Lagrasta per i profili societari e con il counsel Angelo Molinaro per i profili antitrust. Il team polacco ha agito con il partner Tomasz Olkiewicz, la senior associate Francesca Velaj e la junior associate Marta Ludyga per i profili societari, coadiuvati dal senior associate Piotr Brzózka e dall’associate Wiktor Rustecki.

DGM Consulting ha seguito gli aspetti contabili con un team composto da Gianluca Meloni, Pietro Chiarentin, Francesco Bellucci, Vincenzo Fabozzi.

Studio Gerosa ha seguito gli aspetti fiscali con un team composto da Emilio Gerosa, Denise Pedroncelli e Luca Tarca.