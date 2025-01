Osborne Clarke e Carnelutti con BPER e Investire nella ristrutturazione di un complesso residenziale a Milano

Andrea Pinto, Francesco Fallara

Osborne Clarke e Carnelutti hanno assistito, rispettivamente, BPER, in qualità di banca finanziatrice, e Investire SGR S.p.A., per conto del fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato denominato HITA 1, in qualità di beneficiario, nell’ambito dell’operazione di finanziamento all’interno della quale è stata erogata una linea capex finalizzata, inter alia, a finanziare la ristrutturazione di un complesso immobiliare sito in Milano da adibire, poi, ad uso residenziale.

Osborne Clarke ha assistito BPER nella negoziazione dell’operazione di erogazione della linea capex con un team guidato dal partner Andrea Pinto (in foto), Head of Financial Services, coadiuvato dal trainee Francesco Fallara (in foto).

Carnelutti Law Firm, nella persona del partner Claudio Lichino, ha assistito Investire SGR S.p.A..