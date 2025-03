Osborne Clarke con Itelyum nell’acquisizione di un gruppo societario composto da 4 società attive nel settore dell’ecologia e del trattamento di rifiuti urbani e industriali

Giovanni Penzo, Myriam Ambrosio, Giorgio Lezzi e Giulia Bonzini

Osborne Clarke ha assistito Itelyum, leader nella gestione, valorizzazione e riciclo dei rifiuti industriali, nell’acquisizione di Specialacque S.r.l., insieme alle controllate J-Wam S.r.l. e W-Jam Lab, e di Specialspurghi S.r.l. che costituiscono un gruppo di aziende specializzate nel settore della gestione dei rifiuti, in particolare nel trattamento delle acque reflue urbane e industriali, facenti capo alla società Pietro S.r.l.

Osborne Clarke ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Giovanni Penzo, coadiuvato dall’associate Myriam Ambrosio e dalla trainee Gaia Lagrasta, per i profili corporate, dal partner Giorgio Lezzi, coadiuvato dalla junior associate Giulia Bonzini e dalla trainee Giulia Perselli, per gli aspetti ambientali ed amministrativi, e con il supporto dell’associate Roberto Salis e della trainee Giovanna Costa per gli aspetti real estate.

Forvis Mazars ha avuto il ruolo di advisor affiancando Itelyum sia per la parte di due diligence finanziaria con un team composto da Alessandro Motta (Partner), Ewa Pesko (Manager) e Gabriele Vedovati (Senior), sia per la parte di tax due diligence con un team composto da Davide Bertoli (Director) e Elisa Pirola (Senior).

I Venditori, per i profili finanziari, aziendali, corporate, legali e contrattuali, sono stati assistiti dallo Studio Gnecchi Associati - Dottori Commercialisti e dallo Studio Legale e Tributario Vincenzi Gnecchi, con un team multidisciplinare guidato dai partner Stefano Gnecchi, Roberto Vincenzi e Claudio Gnecchi, coadiuvati dai collaboratori Federica Ragnoli, Franca Taraborelli e Laura Raza.

L’acquisizione si inserisce in una più ampia strategia di crescita di Itelyum, che mira a rafforzare la propria leadership nel mercato italiano della gestione dei rifiuti industriali e a espandere le proprie competenze tecnologiche. L’integrazione di Specialacque e delle altre società avviene all’interno di un ecosistema imprenditoriale che condivide gli stessi valori di innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle risorse.