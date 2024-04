Paga lo Stato i compensi dell’amministratore giudiziario se salta la confisca

I compensi spettanti all’amministratore giudiziario per il lavoro prestato - nel caso in cui la confisca non venga più attuata - sono a carico dello Stato a titolo definitivo. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 15415/24. I Supremi giudici hanno rilevato che nell’ambito dell’articolo 42 del Dlgs 159/2011 (Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi) viene stabilito che le spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni sono sostenute dall’amministratore ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi