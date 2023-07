Paolo Ghiglione entra in Baker McKenzie Italia

Baker McKenzie annuncia l'ingresso dell'Avv. Paolo Ghiglione in qualità di socio nel team Corporate M&A.

Paolo Ghiglione da oltre vent'anni presta assistenza in operazioni di M&A e Private Equity con focus in vari settori tra i quali energia e infrastrutture, TMT, financial institutions e beni di consumo.

Ha assistito e assiste clienti domestici e internazionali in alcune delle operazioni di maggiore rilevanza sul mercato italiano ed è coinvolto come boardroom advisor anche su temi regolamentari e di corporate governance. In Baker McKenzie, si affiancherà agli altri soci corporate nella gestione del team e prenderà la responsabilità dei team energy e infrastrutture, e private equity.

Paola Colarossi, Managing Partner di Baker McKenzie Italia, ha commentato: "Siamo molto felici di dare il benvenuto a Paolo Ghiglione. Il suo arrivo rappresenta un passo importante nel progetto di sviluppo di Baker McKenzie e sono certa che, grazie alla sua esperienza, avremo modo di far crescere insieme le opportunità di business dello Studio".

Pietro Bernasconi, coordinatore del dipartimento Corporate M&A, ha commentato: "L'ingresso di Paolo Ghiglione contribuisce in modo decisivo al rafforzamento di Baker McKenzie sul mercato transactional, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente il dipartimento Corporate M&A e fornire assistenza altamente qualificata in settori strategici".

"È una meravigliosa nuova sfida professionale per me" ha concluso Paolo Ghiglione: "con Paola, Pietro e Raffaele costruiremo qualcosa di unico, una practice di sempre maggiore successo, prestigiosa tanto a motivo della sua clientela internazionale quanto per quella italiana, in cui il futuro e la felicità del team siano sempre al centro del nostro impegno".

Oggi, Baker McKenzie, nelle due sedi di Milano e Roma, annovera più di 120 avvocati e dottori commercialisti, di cui 23 partner, 3 of counsel, 20 counsel e 78 associati.