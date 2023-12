Paradosso cybersicurezza: i criminali denunciano la vittima all’autorità

La recente normativa della Sec in materia di disclosure al mercato degli attacchi cyber rilevanti, nonché della readiness, anche in termini di governance, delle società a resistervi, non cessa di essere al centro dell’attenzione, anche da parte dei cyber criminali.

È notizia recentissima che una società di software americana, quotata, avrebbe subito un attacco ransomware con esfiltrazione di dati (trasferimento, ndr), ma senza cifratura degli stessi, per cui la società sarebbe rimasta operativa...