Parola Associati, LCA Studio Legale, Legance e GTA nell’acquisto da parte di Marguerite da Azimut di una partecipazione rilevante di FibreConnect

Marguerite, fondo infrastrutturale paneuropeo, ha investito in FibreConnect, operatore italiano B2B di telecomunicazioni, mediante l’acquisizione del 45% di FibreConnect Italian Holding, veicolo detenuto da Infrastrutture per la Crescita – ESG (IPC), gestito da Azimut Libera Impresa. Dopo l’investimento in FibreConnect Italian Holding, Marguerite deterrà indirettamente circa il 45% in FibreConnect mentre Azimut manterrà circa il 55%.

Attiva dal 2022, FibreConnect offre servizi di banda ultra-larga alle imprese e soluzioni avanzate di monitoraggio e sicurezza della rete. In soli tre anni di attività la società si è affermata come un importante operatore nazionale nel segmento B2B ed ha sviluppato una rete proprietaria per cablare le aree industriali e artigianali, elemento fondamentale del tessuto produttivo italiano.

Questa partnership strategica consentirà a FibreConnect di accelerare l’espansione della sua rete in fibra ottica in Italia, rafforzando la sua posizione nel mercato B2B.

Marguerite è stata assistita da Parola Associati nell’attività di due diligence legale e nella predisposizione e negoziazione della complessa documentazione contrattuale per l’investimento (inclusa la polizza W&I) con un team guidato dal Managing Partner Lorenzo Parola e dal Partner Andrea Coluzzi e composto dagli associate Luigi Agostinacchio, Federica Re, Chiara Salvaneschi e dalla trainee Veronica Nolè. Gli aspetti antitrust e golden power dell’operazione lato acquirente sono stati seguiti dai partner Giorgio Alù Saffi e Giovanni M. Pallone dello Studio Tonucci & Partners.

Per tutti gli aspetti legali, regolamentari e fiscali Azimut è stata assistita da LCA Studio Legale con un team guidato dai partner Andrea Marani e Antonio Di Pasquale e composto dal counsel Simone Cucurachi e dagli associate Osvaldo Landolfi e Tommaso Tersilla. Gli aspetti antitrust e golden power sono stati curati dal partner Andrea Carreri, dalle counsel Monica Dal Prà e Flora Santaniello e dalla senior associate Anastasia Pallagrosi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dalla partner Simona Passarelli e dalla counsel Antonella Perri.

Legance, con un team guidato dal partner Giulio Mazzotti - assieme al senior associate Marco Garavello e all’associate Matteo Lamaro - ha assistito Marguerite in relazione agli aspetti fiscali legati all’operazione M&A e ai meccanismi di reinvestimento da parte del management, mentre KPMG ha curato la due diligence fiscale lato acquirente.

La società, il management di FibreConnect ed i soci di minoranza sono stati assistiti dall’Avv. Giuseppe Atria (General Counsel di FibreConnect), da Camilla Peri, Of Counsel dello studio Giliberti Triscornia e Associati e dall’Associate Leonardo Spinadin dello studio Giliberti Triscornia e Associati.

Il Closing dell’operazione, atteso nel prossimo trimestre, è soggetto alle consuete approvazioni regolatorie.