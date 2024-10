Partecipate pubbliche e sindacabilità giurisdizionale della delibera di trasformazione

Nella sistematica del Tusp i profili privatistici convivono con quelli pubblicistici, assumendo uno specifico rilievo in sede di riparto di giurisdizione. In particolare, la delibera del Consiglio comunale di trasformazione della partecipata da società mista a società in housenon rientra nell’ambito applicativo del controllo demandato alla Corte dei conti ex art. 5, co. 3, Tusp. La sindacabilità di detta delibera è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto - condizionante...

