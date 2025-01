Pavesio e assiciati With Negri-Clementi e Ba Legal nell’acquisizione dell’azienda Lca Ballauri da parte di Senstronic

Marco Tessera Chiesa, Vittorio Torazzi, Marco Badellino, Nicola Stella

Lo studio legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi ha assistito Senstronic Italy S.r.l. interamente controllata da Senstronic SAS, leader francese nel settore dell’automazione industriale, nell’acquisto della maggioranza del capitale di LCA Ballauri S.r.l., assistita unitamente ai suoi soci dallo studio legale BA Legal.

Senstronic è stata assistita dallo studio legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi con un team composto dai partner Marco Tessera Chiesa per gli aspetti corporate e Vittorio Torazzi per gli aspetti giuslavoristici. Ethica Group ha assistito la società con il team di M&A advisory composto dal dott. Filippo Salvetti e dal dott. Stefano Buffoni mentre Grant Thornton ha supportato il cliente con attività di due diligence finanziaria e fiscale con un team composto dal dott. Antonio Aiuto, dal dott. Giacomo Contento e dalla dott.ssa Arianna Campanile e dal dott. Gianni Bitetti e dalla dott.ssa Paola Venturi rispettivamente.

LCA Ballauri S.r.l. e i suoi soci sono stati assistiti dallo studio legale BA Legal, con un team composto dai partner Marco Badellino e Nicola Stella, e per gli aspetti finanziari e fiscali dal Dottore Commercialista Guglielmo Pepe, con studio in Torino.