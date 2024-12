Pavia e Ansaldo consolida la sua expertise internazionale entra il professor Giorgio Fabio Colombo per il desk Giappone

Giorgio Fabio Colombo

Lo Studio legale internazionale Pavia e Ansaldo annuncia l’ingresso di Giorgio Fabio Colombo in qualità di Of Counsel.

Il Professor Colombo andrà a rafforzare il desk Giappone, guidato dal Partner Adriano Villa, e si unirà al dipartimento di Contenzioso e Arbitrati, operando presso le sedi di Milano e Tokyo.

Dopo una lunga esperienza in Giappone, dove è stato professore ordinario di diritto comparato e dell’arbitrato presso l’Università di Nagoya, Giorgio Fabio Colombo è ora stabilmente in Italia come ordinario di diritto comparato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Esperto di arbitrato e contrattualistica internazionale, ha lavorato con soggetti privati e istituzionali non solo in Giappone, ma anche in Cambogia, Laos, Vietnam, Thailandia, Mongolia e Uzbekistan ed è presente nelle liste di svariate istituzioni arbitrali (EDAC, HKIAC, JCAA, KCAB International, MIAC, TAI).

È autore di numerosi volumi e saggi in tema di diritto comparato, diritto giapponese e arbitrato.

“Siamo molto orgogliosi dell’ingresso del Professor Colombo in Pavia e Ansaldo, poiché grazie alla sua notevole expertise a livello internazionale consentirà al nostro desk Giappone di potenziarsi ulteriormente, supportando lo Studio in ambiti fortemente specializzati quali il contenzioso e gli arbitrati sia in Italia che all’estero.”, ha dichiarato Adriano Villa, Partner e Responsabile Desk Giappone di Pavia e Ansaldo.

“Sono felice di entrare in una realtà con una forte anima internazionale come Pavia e Ansaldo e di poter con le mie esperienze aiutare lo Studio a consolidare il suo storico focus sul Giappone e ad espandere ulteriormente la propria area di interesse verso altri Paesi dell’Asia Orientale” – afferma Giorgio Fabio Colombo, Of Counsel di Pavia e Ansaldo.

Lo Studio continua così a portare avanti la strategia di sviluppo dei propri desk esteri e di crescita in specifiche aree di competenza quali il contenzioso e gli arbitrati con l’ingresso di una figura con un’importante esperienza internazionale.