Pavia e Ansaldo cresce ancora in Spagna con una nuova sede a Madrid

Meritxell Roca Ortega









Pavia e Ansaldo inaugura una sede a Madrid. Con questa apertura, lo Studio rafforza la sua posizione nel mercato spagnolo, dove offre la propria assistenza legale principalmente ad aziende italiane e fondi di investimento europei che operano in Spagna, con particolare focus sulle operazioni di M&A.



Nei nuovi uffici situati nel quartiere madrileno di Salamanca – dove si trovano gli uffici dei principali studi legali, nazionali e internazionali – sotto la guida dell’Avvocato Meritxell Roca Ortega, Partner responsabile delle sedi di Barcellona e Madrid e dello Spanish Desk di Pavia e Ansaldo, opererà l’avvocato Javier Vicente e un team di professionisti spagnoli che hanno una eccellente conoscenza della lingua e della cultura italiana e spagnola.



L’Avvocato Meritxell Roca Ortega ha affermato: “Madrid è uno dei centri nevralgici per il business europeo, grazie anche ai collegamenti che vanta con l’America Latina, ed è particolarmente forte in settori come la finanza e le telecomunicazioni, oltre a essere un hub per le principali multinazionali che operano in Spagna. Questi i principali motivi per cui questa nuova sede si integra perfettamente con l’attività dei nostri uffici a Barcellona e nel resto del mondo”.



Ma, soprattutto, aggiunge Roca Ortega: “È una decisione client-oriented: i nostri clienti ci hanno richiesto di offrire assistenza ‘in loco’ da Madrid. Per noi è fondamentale accompagnarli”.



Il Managing Partner Stefano Bianchi ha sottolineato: “L’apertura di Madrid segna un’ulteriore tappa nel percorso di internazionalizzazione di Pavia e Ansaldo. Desideriamo essere presenti dove possiamo offrire valore aggiunto ai clienti, grazie alla nostra dinamica comunità professionale, al suo stile e ai suoi valori: fiducia nel diritto, approccio interdisciplinare e multiculturale, apertura ai cambiamenti della società e del sistema economico”.



Con l’apertura della sede di Madrid, Pavia e Ansaldo consolida la sua presenza in Spagna e può contare così su quattro uffici esteri insieme a Barcellona, Mosca e Tokyo.