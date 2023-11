Pavia e Ansaldo e Pirola Pennuto Zei & Associati nel passaggio di Fasternet a Project Informatica

Alberto Bianco, Dario Taroni, Giovanni Panigada









Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Martina Bosi, Erica Lepore e Mariarosaria Sellitto, ha assistito Project Informatica, portfolio company del fondo HIG Capital, in tutti gli aspetti legali, M&A e banking, relativi alla acquisizione di Fasternet S.r.l. società con sede in provincia di Brescia che offre servizi integrati di cybersecurity assessment e progetta e implementa soluzioni in ambito networking, collaboration e network security.



Fasternet ha una forte presenza in nord Italia e serve una base clienti diversificata, operante in molteplici settori, tra i quali la grande distribuzione, la sanità, l’industria, il manifatturiero e i servizi ICT.



Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito i venditori, che mantengono un ruolo operativo in azienda, con un team guidato dall’Associate Partner Dario Taroni, coadiuvato dall’Associate Francesco Barabani, per gli aspetti legali e dall’Associate Partner Laura Magnani, per gli aspetti fiscali.



Nash Advisory ha seguito gli aspetti finanziari con un team formato da Giovanni Panigada, Giorgio Barbero e Alisea Zucca.