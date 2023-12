Pavia e Ansaldo con Factory Systemes Groupe nell’acquisizione di una quota di maggioranza di Wonderware

Danele Carminati

Factory Systemes Groupe, società appartenente al Gruppo Sonepar e attiva nello sviluppo e nella fornitura di servizi IT nel mercato 4.0, è stata assistita dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo nell’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale sociale di Wonderware S.p.A., attiva nel mercato dello sviluppo e della vendita di sistemi informatici e di soluzioni software industriali.



Factory è stata assistita da Pavia e Ansaldo per tutti gli aspetti legali e societari relativi all’operazione e in particolare dal Partner Daniele Carminati, dai Counsel Chiara Andreotti e Alessandra Grandoni, dagli Associate Cristiano Piroli, Giorgia Daniele e Veronica Venturi. La Partner Valentina Simonelli ha assistito Factory Systemes Groupe per gli aspetti giuslavoristici.



Mazars ha svolto la Due Diligence finanziaria con un team composto dal Partner Alessandro Motta e dal Senior Manager Alessandro Elmetti, e la Due Diligence fiscale con un team composto dal Partner Attilio Torracca e dal Senior Manager Davide Bertoli.



I venditori sono stati assistiti dal Prof. Antonio Marra in qualità di Advisor e dallo Studio Legale Genesis Avvocati, in particolare dai Partner Fulvio Di Domenico e Stefania Pezzini per gli aspetti legali, societari e giuslavoristici.