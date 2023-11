Pavia e Ansaldo a fianco di Manni Group nella dismissione della controllata russa

Fabio Lui, Sergey Korovkin









Lo Studio Legale Pavia e Ansaldo, tramite le proprie sedi di Milano e di Mosca, ha assistito il Gruppo Manni di Verona, e in particolare la controllata Isopan S.p.A., nella cessione dell’integrale capitale sociale della Isopan Rus OOO, società costituita nel 2013 con sede nella Regione di Volgograd che produce strutture metalliche da costruzione.



Il team italo-russo dello Studio, coordinato dal partner responsabile della Russian Practice Vittorio Loi, e composto tra gli altri dagli avvocati Sergey Korovkin e Fabio Lui, ha fornito assistenza in tutti gli aspetti legali e regolamentari dell’operazione, incluso l’espletamento “sell-side” delle procedure di autorizzazione governativa richieste dalla normativa russa attualmente in vigore e applicabili ai trasferimenti di partecipazioni da parte di investitori occidentali.