Pavia e Ansaldo con Minervahub nell’acquisizione di Trapuntatura Belpunto

Giuseppe Besozzi, Martina Villa

MinervaHub S.p.A., la nuova realtà industriale italiana specializzata in finiture, materiali e processi all’avanguardia per accessori fashion & luxury, annuncia di avere finalizzato l’acquisizione del 100% di Trapuntatura Belpunto S.r.l., prestigiosa azienda veneta con sede a Castello di Godego nei pressi di Treviso, punto di riferimento nei settori della trapuntatura e della foratura per le principali aziende di abbigliamento e arredamento nazionali e dei più importanti brand globali, con estensione anche ai settori calzatura e automotive.

L’acquisizione coinvolge anche le controllate SAGIWA S.r.I., specializzata nella produzione di materiali isolanti per l’arredamento-film studios-settore navale e autostrade; e ITTTAI S.r.I. azienda innovativa, specializzata nella produzione e commercializzazione di tessuti tecnici di alta qualità che sviluppa disegni originali e collezioni proprie per il settore dello sport.

Nell’operazione MinervaHub S.p.A. è stata assistita da Pavia e Ansaldo per gli aspetti legali da un team multidisciplinare coordinato dal partner Giuseppe Besozzi (nella foto a sx) e composto dalla senior associate Martina Villa (nella foto a dx), dalla junior associate Arianna Bellani e dalla trainee Beatrice Trombi.

I profili di diritto del lavoro dell’operazione sono stati seguiti dal partner Francesco Vitella coadiuvato dalla trainee Alessia Brambilla mentre gli aspetti relativi all’autorizzazione golden power sono stati seguiti dal partner Filippo Fioretti, coadiuvato dalla senior associate Maria Rosaria Raspanti.

La due diligence strategica è stata eseguita da OC&C, quella finanziaria da Deloitte, quella fiscale da PwC TLS, quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e ambientale da Greenwich.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio De Poi & Associati, dottori commercialisti di Treviso, che ha coordinato le diverse attività e le specifiche competenze dei professionisti coinvolti.