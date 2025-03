Pavia e Ansaldo con Serinex nell’acquisizione di Gaetano Caporali

Alberto Bianco, Erica Lepore

Serinex S.r.l., portfolio company di Finint Investments e principale realtà produttrice di mandrini portautensili in Italia, ha acquisito l’intero capitale sociale di Gaetano Caporali S.r.l., storico produttore e grossista di componenti ed accessori per l’attrezzaggio delle macchine utensili e centri di lavoro.

Gaetano Caporali, fondata nel 1936 con sede a Cinisello Balsamo (MI), offre una vasta gamma di prodotti di alta qualità, tra cui: mandrini portautensili, pinze di serraggio, codoli di aggancio, morse e strumenti di collaudo e misurazione.

L’obiettivo di Serinex è creare un operatore che competa nel panorama internazionale e sia in grado di offrire una gamma completa di prodotti per l’attrezzaggio di centri di lavoro e macchine utensili mediante un go to market coerente e garantendo un servizio di elevata qualità.

In questo contesto, l’operazione di acquisizione di Gaetano Caporali rappresenta un passo strategico per Serinex, al fine di rafforzare la propria posizione sul mercato con una maggior penetrazione dei clienti, ampliare la gamma prodotti, migliorare i tempi di consegna e la qualità del servizio grazie all’integrazione del know-how di prodotto e della filiera commerciale di Gaetano Caporali.

L’acquirente è stato assistito dallo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato dalla Counsel Erica Lepore e da Elena Giliberti, in relazione a tutti gli aspetti legali, corporate e M&A dell’operazione e da Thera Capital, con un team coordinato dai Partner Federico Dario e Alessandro Vangelista, i Supervisor Marco Minozzi e Roberta Tognin e il Consultant Filippo Rinuncini., in relazione agli aspetti fiscali e finanziari.

I venditori, che hanno reinvestito nel gruppo, sono stati assistiti dallo Studio legale Avv. Prof. Mario Cera con un team coordinato dal partner Giuseppe Guastamacchia.