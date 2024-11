PedersoliGattai con Banca CRS nel finanziamento in pool a favore di Alpitour World, assistito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

Maura Magioncalda, Giuseppe Smerlo, Andrea Limongelli, Stefano Motta

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. (Banca CRS) ha sottoscritto un finanziamento in pool dell’importo complessivo di 20 milioni di euro, a favore di Alpitour World, uno dei più importanti player del settore turistico a livello globale.

Banca CRS ha svolto il ruolo di Banca arranger, Banca agente e sottoscrittore di maggioranza dell’operazione, affiancata dalle banche finanziatrici Cassa di Risparmio di Asti, Banca Alpi Marittime e Cassa di Risparmio di Fermo.

I fondi rivenienti dal finanziamento saranno utilizzati da Alpitour World per sostenere il piano di sviluppo del Gruppo, in particolare per investimenti tecnologici e per il potenziamento e il restyling delle strutture alberghiere.

PedersoliGattai ha assistito Banca CRS e il pool di banche finanziatrici con un team multidisciplinare composto dalla partner Maura Magioncalda con il senior associate Giuseppe Smerlo che hanno curato i profili banking & finance dell’operazione. Gli aspetti corporate sono stati gestiti dal partner Marcello Magro con il senior associate Federico Tallia.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Alpitour World, con un team guidato dall’equity partner Andrea Limongelli, con il counsel Stefano Motta e l’associate Luca Coppola.