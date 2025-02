PedersoliGattai nella cessione di MV Augusta Motor S.p.A. ad Art of Mobility S.A.

Stefania Cane, Andrea Magliani

KTM AG ha raggiunto un accordo per la cessione della sua partecipazione di maggioranza in MV Agusta, marchio motociclistico italiano di culto, alla società Art of Mobility S.A., che riprende così il pieno controllo del marchio italiano.

PedersoliGattai ha assistito MV Augusta Motor S.p.A. - guidata dal general counsel, Avv. Stefania Cane - con un team multidisciplinare coordinato dal partner Andrea Magliani e composto dal salary partner Luca Rossi Provesi per gli aspetti corporate, dal partner Davide Cacchioli per gli aspetti antitrust, dal partner Giovanni Bandera per i profili fiscali, dal salary partner Elena Marinucci per gli aspetti restructuring nonché dagli associate Francesca Risso, Alberto Del Panta e Dario Squassoni.

Taylor Wessing ha assistito Art of Mobility S.A. con un team guidato dai partner Ivo Deskovic e Philipp Zumbo e composto dal counsel Andreas Howadt, dal partner Martin Eckel e dal counsel Verena Stagl nonché dal partner Allan Hahn e dagli associate Marie Szabo e Sebastian Hofer. Il venditore KTM AG è stato assistito dall’in-house general counsel Verena Schneglberger-Grossmann e da Fritz Ecker dello studio Oberhammer Rechtsanwälte.