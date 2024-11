PedersoliGattai e Brandstätter nel project financing a Fri-El Solar (Alerion)

Nicola Gaglione, Eleonora Banfi, Thomas Tiefenbrunner, Florian Brandstätter

PedersoliGattai e Brandstätter - Studio legale associato hanno assistito il Corporate & Investment Banking di BPER, in qualità di banca finanziatrice, banca agente e structuring mandated lead arranger, nel finanziamento in project financing a favore della società Fri-El Solar S.r.l., subholding del gruppo Alerion dedicata allo sviluppo di impianti fotovoltaici. L’operazione è finalizzata al finanziamento di parte dei costi di realizzazione di un parco fotovoltaico di potenza di circa 16MW, per la produzione di energia elettrica da realizzarsi nel Comune di Grottole (MT).

Il team di PedersoliGattai, che ha affiancato la banca nell’attività di due diligence legale e di redazione e negoziazione della documentazione finanziaria, guidato dal partner Nicola Gaglione, ha visto coinvolta la senior associate Eleonora Banfi, cui si sono affiancati, per i profili di diritto amministrativo, la senior counsel Micaela Tinti e l’associate Maria Adelaide Del Console; i profili immobiliari e di diritto societario sono invece stati analizzati nel corso dell’attività di due diligence dal team dello studio associato Brandstätter, guidato dai partners Massimo Lo Russo e Thomas Tiefenbrunner, e composto dagli avvocati Florian Brandstätter e Kevin Erlacher.