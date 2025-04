PedersoliGattai e Chiomenti nell’acquisizione di Prima Additive da parte di Sodick

Jean-Daniel Regna Gladin, Gregorio Lamberti, Gianluca Riccardino

I soci di Prima Additive, realtà parte del gruppo Prima Industrie controllato dai fondi Alpha Private Equity e Peninsula Capital, che sviluppa, produce e distribuisce sistemi industriali per applicazioni di additive manufacturing per metalli (noto anche come stampa 3D per metalli) e Sodick, azienda giapponese quotata alla Borsa di Tokyo attiva nella produzione di macchinari di precisione e stampanti 3D per metalli, hanno firmato un accordo definitivo per il trasferimento a quest’ultima della quota di maggioranza di Prima Additive, a seguito dell’alleanza finanziaria e commerciale siglata nel corso del 2024. Il completamento della transazione è previsto entro il secondo trimestre del 2025.

Sodick è stata assistita nell’operazione da PedersoliGattai con un team guidato da Antonio Pedersoli e Jean-Daniel Regna-Gladin e composto anche da Gregorio Lamberti, Alessandro Pirera e Chiara Guidi per i profili corporate/M&A; Davide Cacchioli e Alessandro Bardanzellu, per quanto riguarda i profili golden power; Licia Garotti per quanto riguarda i profili di proprietà intellettuale; Andrea Scarpellini, per quanto riguarda i profili di diritto del lavoro.

I soci di Prima Additive sono stati assistiti da Chiomenti con un team composto da Luigi Vaccaro, Tommaso Caciolli, Gianluca Riccardino e Adalberto Bruno Rurale.

Il socio di minoranza ed amministratore delegato Paolo Calefati è stato assistito da Campa avvocati, con un team composto dai partner Massimo Campa e Matteo Aldeghi, coadiuvati per gli aspetti labour dalla senior associate Alessia Pesenti.

Frontier Management con Mikinao Ikarashi e Scouting Capital Advisors con Giuseppe Sartorio hanno agito come m&a advisor rispettivamente per Sodick e per i soci di Prima Additive.