PedersoliGattai e Orrick nel rifinanziamento del debito di Alice Pizza

Marcello Legrottaglie, Marina Balzano

PedersoliGattai e Orrick hanno assistito, rispettivamente, Alice Pizza, società fondata nel 1990 e prima catena italiana di pizza al taglio con 215 punti vendita, e il pool di banche composto da BPER Banca, con ruolo di Bookrunner, MLA e banca agente che ha agito tramite la propria divisione Corporate & Investment Banking, Banca Ifis e Banca Sella nell’operazione di rifinanziamento del debito di Alice Pizza e della sua controllata Alice Pizza Negozi chiusa con successo mediante erogazione di un nuovo finanziamento messo a disposizione dal pool di banche.

Alice Pizza ha come socio finanziario di maggioranza IDeA Taste of Italy, fondo italiano specializzato nel settore agroalimentare gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR.

PedersoliGattai ha agito con un team guidato e coordinato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dal senior counsel Marcello Legrottaglie (in foto a sinistra) e dalle associate Viola Mereu e Nicoletta Conte per la negoziazione della documentazione finanziaria e negli altri aspetti legali connessi al finanziamento. Alice Pizza è stata, inoltre, assistita per i profili di carattere fiscale dell’operazione da BC& con il partner Franco Battaglia e il senior associate Alberto Nava.

Orrick ha assistito sia il pool di banche finanziatrici sia il pool di banche uscenti, con un team guidato e coordinato dalla partner Marina Balzano (in foto a destra) e composto dalla associate Claudia Loriggio e dalla trainee Camilla Rinaldi per la predisposizione della documentazione finanziaria e negli altri aspetti legali relativi all’operazione.

Infine, Essentia con Alberto Arrotta e Simona Collica ha agito quale advisor finanziario dell’operazione.