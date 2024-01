PedersoliGattai e Orsingher Ortu nell’investimento di 21 Invest in Omega Pharma

Pierfrancesco Giustiniani, Stefano Catenacci, Luca Mainardi

21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton con sede in Italia, Francia e Polonia, ha sottoscritto con ET Holding accordi vincolanti per l’investimento in Omega Pharma, operatore italiano fra i leader nello sviluppo e commercializzazione di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici.

PedersoliGattai ha assistito 21 Invest con un team multidisciplinare composto, per i profili corporate M&A, dal partner Stefano Catenacci, dalla counsel Maria Persichetti e dall’associate Tomaso Morino. Gli aspetti di due diligence sono stati curati dal senior counsel Nicola Martegani, dal senior associate Matteo Bortolotti e dall’associate Ludovica Cimini, mentre i profili finance sono stati seguiti dal partner Gian Luca Coggiola e dall’associate Cesare Guglielmini.

Orsingher Ortu ha assistito il venditore ET Holding con un team multidisciplinare guidato dal senior partner Pierfrancesco Giustiniani e composto dai junior associate Michela Borgogno e Teresa Di Tella e dal junior associate Antonio Strino per gli aspetti societari, nonché dal partner Cesare de Falco e dalla junior Associate Alice Viganò per gli aspetti giuslavoristici.

Russo De Rosa Associati ha curato per 21 Invest l’attività di tax due diligence e i profili fiscali di structuring dell’operazione, con un team composto da Leo De Rosa, Luca Mainardi, Andrea Ridolfi e Stefano Ceccato.

Per il venditore ET Holding, l’attività di tax e statutory due diligence e gli aspetti fiscali e societari dell’operazione, sono stati curati dal Dott. Carlo Visconti, partner dello Studio Visconti di Como.